Info

Datensparsamkeit ist wichtig, weil nicht nur Werbung, sondern auch Vertragskonditionen, Preise und Rabatte an Konsum- und Verhaltensprofile angepasst werden könnten, erklärt der Verbraucherzentrale-Bundesverband. In der Folge würden Nutzer ungleich behandelt. So könne es etwa dazu kommen, dass zwei verschiedenen Anwendern für dasselbe Produkt unterschiedliche Preise angeboten werden, erläutern die Verbraucherschützer.