Betriebssystem ist schon bald zu haben : Diese Neuerungen bringt Windows 11

Das Startmenü befindet sich bei Windows 11 erstmals in der Mitte des Desktops. Weitere Neuerung: Microsoft öffnet sein Betriebssystem für Android-Anwendungen. Bezogen werden können die zum Beispiel über den Appstore von Amazon. Foto: dpa-tmn/Microsoft

Redmond Android-Nutzer können sich auf ein Schmankerl gefasst machen. Neuerungen gibt es auch bei der Videokonferenz-Software Teams.

Microsoft hat mit Windows 11 nach sechs Jahren eine neue Generation seines PC-Betriebssystems vorgestellt. Zu den Neuerungen gehört, dass auch Apps für Android-Smartphones auf den Computern genutzt werden können. Möglich wird das, weil Amazons Plattform zum Download von Android-Anwendungen in den neuen Windows Store integriert wird. Die Apps sind zwar für Smartphone-Chips auf Basis von Technologie des britischen Chipdesigners Arm entwickelt worden. Doch Microsoft will sie mit Software von Intel auch auf Notebooks und Laptops mit Windows 11 laufen lassen.

Teams wird integriert

Microsoft traut sich auch wieder verstärkt, eigene Programme mit dem Betriebssystem zu bündeln. So wird die Software Teams für Videokonferenzen in Windows integriert, samt eigenem Icon in der Taskleiste. Eingebaut wird über eine neue Xbox-App auch das hauseigene Spiele-Abo Games Pass.