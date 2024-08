Bau auf, reiß ein! „Manor Lords“: Die Kunst der mittelalterlichen Stadtplanung

Und das Leben als Gutsbesitzer geht so: Ganz wie bei „Age of Empires“ werden zunächst Baustoffe wie Stein und Holz abgebaut, um in der Folge die ersten Gebäude des Dorfes bauen zu können. Verfügt man über genügend Ressourcen, lassen sich diese über mehrere Stufen hinweg upgraden und werfen dann mehr Ertrag ab. So dienen Hofstätten als Wohnorte für die Dorfbewohner und generieren ab einem Upgrade auf die zweite Stufe ein passives Einkommen, das eine monatliche Einheit an Regionsvermögen beschert.