Fernsehen via Breitbandleitung : Fernsehen aus der Internetleitung

Köln Klassisch funktioniert TV-Empfang via Kabel, Satellitenschüssel oder Antenne. Längst gibt es Streamingdienste, die Echtzeitübertragungen übers World Wide Web anbieten. Das bringt aber nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile.

Haben Netflix, Amazon Prime, Disney, Sky Ticket und Co. mit ihren Filmen und Serien auf Abruf dem Fernsehen den Todesstoß versetzt? Nicht ganz. Es habe immer noch seine Daseinsberechtigung und werde weiterhin genutzt, weil viele Zuschauer auf dem neuesten Stand bleiben wollten, gerade in Zeiten der Pandemie, sagt Christian Bernat vom Fachmagazin Satvision. Daneben sei die feste Programmstruktur für viele Zuschauer eine wichtige Orientierung, was die nach wie vor hohen Einschaltquoten von Sendungen wie dem Tatort am Sonntagabend zeigten. Auch bei großen Veranstaltungen wie Sportereignissen seien Live-Übertragungen im Fernsehen nicht wegzudenken.