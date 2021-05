Achtung vor Online-Abzocke : Fallen Sie bloß nicht auf „Geheimtipps“ bei Kryptowährungen herein

Hannover Mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. lässt sich schnell viel Geld machen. Diese Hoffnung machen sich Online-Betrüger zunutze.

Und ewig lockt das Geld. Satte Gewinne mit dem Handel von Aktien, Devisen, Bitcoins und Co. stellen Betrüger im Internet in Aussicht und werben damit für Cybertrading. „Nicht zuletzt die Corona-Krise und damit die Finanznot vieler Verbraucher nutzen die Betrüger schamlos aus“, sagt Hans-Joachim Henschel vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen in Hannover. Viele sind in Kurzarbeit, haben ihren Job verloren oder bangen um ihren Arbeitsplatz. Daheim sitzen sie vor dem PC und surfen durchs Netz.

Die Broker bauen Druck auf : Doch das Trading-Konto, das der Anleger haben soll, ist nicht selten einfach nur Fake. Das eingezahlte Geld fließt in Wirklichkeit auf die Konten der Betrüger - und ist zumeist für den Anleger verloren. „Teils baut der Online-Broker, der sich um den Anleger kümmert, immensen Druck auf“, sagt Heidi Pätzold von der Verbraucherzentrale Hamburg. So heiße es etwa, der Anleger müsse mehr investieren, sonst wäre alles Geld weg. Eine andere Masche: „Es wird Vertrauen aufgebaut, indem zwischendurch kleinere Summen ausgezahlt werden“, so Henschel. Der Trick der Betrüger: „Wenn der Anleger merkt, dass wir auszahlen, ist er bereit, später höhere Summen zu investieren.“ Geld, das dann weg ist.

Sparsam mit sensiblen Daten sein: Denn es kann passieren, dass eines Tages der Online-Broker, der sich am Telefon immer so nett und kenntnisreich gab, nicht mehr zu erreichen ist. Wer zuvor auch noch sensible Daten, etwa fürs Online-Banking, preisgegeben hat, muss damit rechnen, dass die Betrüger sein Konto abräumen. Womöglich ist auch die Trading-Plattform nicht mehr aufrufbar, weil die Betrüger sich auf anderem Wege neue Opfer suchen. Wie also sich wappnen? „Bloß nicht kopflos werden, wenn einem das vermeintlich große Geld in kurzer Zeit bei wenig Aufwand in Aussicht gestellt wird“, sagt Hans-Joachim Henschel. Und keinesfalls gutgläubig Fremden, die man vom Telefon her „kennt“, sensible Daten wie Kopien von Kreditkarte und/oder Personalausweis zukommen lassen.