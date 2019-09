Keine Experimente : Die neuesten iPhones bieten nichts Neues

Cupertino Apple wagt mit seinen Smartphones keine Experimente. Die Konkurrenz hat inzwischen Exotischeres im Angebot.

Das iPhone 11 kostet in Deutschland ab 799 Euro mit 64 Gigabyte Speicher und ist damit 50 Euro billiger als das XR bei seiner Einführung vor einem Jahr. Das Pro verkauft Apple ab 1149 Euro und das Pro Max ab 1249 Euro. Damit sind die Preise der Top-iPhones stabil geblieben. Die neuen Modelle kommen am 20. September auf den Markt.

Daher setzt Apple immer mehr auf verschiedene Online-Dienste, um den Umsatz anzukurbeln. Mit Apple Music ist das Unternehmen auf dem Musikmarkt bereits etabliert. Mit dem Streamingdienst Apple TV Plus will der Konzern exklusive Filme und Serien anbieten. Erste Produktionen sollen am 1. November verfügbar sein. Ein Abonnement werde in Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten. Damit unterbietet Apple die Konkurrenz. Im günstigsten Abo zahlen Nutzer bei Netflix, einem der weltweit größten Streamingdienste, 7,99 Euro im Monat. Mit Apple Arcade will der iPhone-Konzern auf dem Videospielmarkt mitmischen. Das Abo soll ebenfalls 4,99 Euro im Monat kosten und am 18. September starten.