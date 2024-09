Apple-Neuheiten iPhones mit Kamera-Knopf und AirPods als Hörgerät

Drückt man den Knopf hingegen nur leicht, erscheint am Display-Rand daneben die Zoom-Anzeige. Danach kann mit Bewegungen auf dem berührungsempfindlichen Knopf vergrößert oder verkleinert werden. Ein Doppelklick unterdessen ruft andere Funktionen der Kamera auf, zum Beispiel die Auswahl von Farbfiltern oder die Blenden-Einstellung. Auch in diesen Untermenüs kann man mit Bewegungen auf dem Knopf hin und her scrollen.