Content-Präferenzen Instagram und Threads: So sehen Sie wieder Politik-Inhalte

In den Social-Media-Diensten Instagram und Threads werden nicht mehr alle politische Inhalte in den Empfehlungen angezeigt. Von Konten, denen man nicht folgt, gibt es dort - und auch in den Bereichen Explore und Reels und den vorgeschlagenen Nutzern - keine Inhalte politischer Natur mehr zu sehen. Laut Mutterkonzern Meta können Nutzerinnen und Nutzer selbst aktiv werden, und diese Inhalte auf Wunsch wieder einblenden.