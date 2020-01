Studienergebnisse : Kluft zwischen Nutzern und Verweigerern

Oxford Sowohl die Oxford-Universität als auch ein Bremer Informatiker stellen eine größer werdende Diskrepanz bei der Internetnutzung fest.

Eine solche Kluft hat der Bremer Informatikprofessor Herbert Kubicek auch in Deutschland festgestellt. Seinen Forschungsergebnissen zufolge gibt es eine Alterslücke, da sehr viel weniger ältere als jüngere Menschen das Internet nutzen. Kubicek hat errechnet, dass von den über 70-Jährigen in Deutschland bis zu acht Millionen das Internet noch nie genutzt haben. Besorgniserregend sei, dass sich die Unterschiede bei der Internetnutzung zwischen jüngeren und älteren Menschen auch in zwei Jahrzehnten nicht verringert hätten. Dabei könnten laut Kubicek vor allem ältere Menschen von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren. Sie könnten beispielsweise im Internet einkaufen, wenn ihnen im Alter der Weg zum Geschäft zu anstrengend werde. Doch alle Versuche, die Zurückhaltung der Senioren zu überwinden, hätten bislang wenig Wirkung gezeigt.

Auch in Deutschland sei für Senioren die Schwelle zum Einstieg in die digitale Technologie besonders hoch, so Herbert Kubicek. Davon seien in Deutschland rund 18 Millionen ältere Menschen betroffen. Dazu gehören neben Internetverweigerern auch sogenannte Minimalnutzer, die nur gelegentlich online sind. Ohne Unterstützung für ältere Menschen würden neue Konzepte wie die Telemedizin, bei der ein Arzt einen Patienten aus der Ferne behandelt, das Gesundheitswesen nicht so entlasten wie gehofft. Kubicek fordert von der Politik massive Investitionen, um auch die Senioren bei der Digitalisierung mitzunehmen. „Vor dem Hintergrund unserer rapide alternden Gesellschaft wäre es mehr als fahrlässig, auf diesem Gebiet weiterhin so wenig wie bisher zu tun“, sagt der Bremer Forscher. Seinen Worten nach müsse die Bundesregierung auch in die digitalen Kompetenzen älterer Menschen investieren, statt nur Milliarden für die Digitalisierung der Schulen auszugeben. Gerade Senioren hätten nämlich häufig das Gefühl, dass die Politik ihre Sorgen nicht erst nehme.