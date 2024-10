Serie Angespielt Tolle Atmosphäre, solides Gameplay

Das hängt damit zusammen, wo das Spiel eigenständiges Speichern erlaubt (in allgemein zugänglichen Arealen) und wo nicht (in Missionen, in ausgewiesenen Fraktionsarealen, in Feindesland und in Missionen). Wo man nicht speichern darf, sichert das Programm eigenständig den Fortschritt. Eigenständig? Eher eigenwillig. Gerade, wenn man sich – egal ob in einer Mission oder auf eigene Faust – in einen verbotenen Bereich wagt, speichert das Spiel zum Beispiel erst einmal nicht. Erst, wenn man einen nicht erkennbarem Fortschrittspunkt erreicht hat – oder entdeckt wird und Alarm auslöst. Wird man in der Folge eliminiert, landet man ausgerechnet wieder an diesem Punkt. Segnet man vorher das Zeitliche, kann man den Weg in die verbotene Zone gleich erneut antreten.