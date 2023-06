Internetkriminalität Hetze im Netz: Polizei auch in Rheinland-Pfalz unterwegs

„Die sinkenden Fallzahlen von Hasspostings in Rheinland-Pfalz sind unter anderem das Ergebnis einer konsequenten und zielgerichteten Arbeit der Ermittlungsgruppe „Hate Speech““, sagte der Leiter des LKA, Mario Germano. Die Ermittlungsgruppe war nach der Tötung zweier Polizisten in der Westpfalz bei Kusel eingerichtet worden. „Durch eine intensive Recherche in den sozialen Medien und eine schnelle Strafverfolgung haben wir deutlich gemacht, dass Hass und Hetze im Netz nicht toleriert werden“, sagte Germano. Sie gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt, „den wir gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen“.