Hilfe bei Hass im Internet : Hass im Netz sollte nicht ignoriert werden

Düsseldorf In Kommentaren, Foren und sozialen Netzwerken ist der Ton oft beleidigend und sogar bedrohend. Betroffene können sich aber wehren.

Wer in sozialen Netzwerken aktiv ist, stößt schnell auch auf Hass und Hetze. Hassrede wird das Beleidigen, Hetzen und Diskriminieren im Internet genannt.

Wer sich gegen Hass positionieren will, kann andere ansprechen und sich so Unterstützung holen, rät Rafael. Und wer einen Unternehmensaccount betreut, sollte konsequent moderieren und gegebenenfalls Beiträge mit Hassinhalten löschen. Wer Inhalte selbst nicht löschen kann, kann zumindest die Verantwortlichen der Seite darauf aufmerksam machen oder die Meldefunktionen der sozialen Netzwerke nutzen. Wer selbst von Hass im Netz betroffen ist, dem rät Rafael zu einer mehrstufigen Strategie. „Der erste Schritt ist die Beweissicherung.“ Hier genügt es, ein Bildschirmfoto zu machen und sich die Adresse der Webseite zu notieren.

Gegen Hasskriminalität im Netz wurde in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet. Darin werden Soziale Netzwerke dazu verpflichtet, gegen Hassrede vorzugehen und gegebenenfalls zu löschen. Alle sozialen Netzwerke haben eine Meldestelle eingerichtet. Auf Länderebene können sich Betroffene an die jeweiligen Landesanstalten für Medien wenden. Auf Bundesebene werden Hinweise von der Meldestelle „Respect“ entgegengenommen. Sie ist Teil der Jugendstiftung Baden-Württemberg und wird durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert. Hinweise werden entgegengenommen und geprüft. Beiträge, die den Tatbestand der Volksverhetzung, Beleidigung, üblen Nachrede oder Verleumdung erfüllen, leitet die Meldestelle Plattformbetreibern weiter und fordert diese auf, die Beiträge zu löschen.

Was gegen Hassrede getan werden kann

Was gegen Hassrede getan werden kann

Danach können Betroffene die Beiträge löschen. „Man muss das nicht ertragen“, betont Rafael. Wer besonders akut von Hassrede betroffen ist, kann in einem nächsten Schritt Freunde oder Kollegen bitten, den eigenen Account für einige Zeit zu betreuen. Bei strafrechtlich relevanten Inhalten sollten Opfer Anzeige erstatten. Allerdings fällt nur ein kleiner Teil unter das Strafgesetz.

Von Staatsseite gibt es mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Bemühungen, die strafrechtlichen Prozesse zu vereinfachen, um besser an die Daten der Täter über die Netzwerke heranzukommen.

Trotzdem ist es für die Opfer digitaler Gewalt nicht immer einfach, rechtliche Konsequenzen zu erwirken. Beispielsweise urteilen Richter sehr unterschiedlich, sagt Rafael. „Denken wir nur an den Fall Renate Künast, bei dem herabwürdigende sexuelle Sprache als Sachbezug bewertet wurde.“ Trotz dieser Unsicherheiten sei eine Anzeige ihrer Meinung nach wichtig, um in den Polizeistellen ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Wer merkt, dass ihn die Angriffe im Netz sehr belasten, sollte das nicht mit sich selbst ausmachen, sondern seine Probleme teilen. Die Folgen könnten andernfalls für Betroffene schwerwiegend sein, von einem Ausstieg aus der Debatte bis hin zu psychischen Störungen. „Die Folgen sind ähnlich wie in der richtigen Welt.“