SAARBRÜCKEN Über Messenger-Dienste wie Whatsapp verbreiten sich unter den Kleinsten Texte, die ihnen Angst machen. Eltern können ihnen dabei helfen, die Drohungen richtig einzuordnen und den Teufelskreis zu unterbrechen.

Besonders perfide sind die Fälle, bei denen eine Sprachnachricht verschickt wird. Das Internetportal Mimikama, das auf Faktenchecks spezialisiert ist, berichtet von einem Kettenbrief, in dem es um den angeblich toten neunjährigen „Nico“ ohne Hände und mit einem Gesicht voller Narben geht, der um Mitternacht vorbeikäme, wenn die Nachricht nicht an 20 Kontakte weitergeschickt würde. Überbracht wird diese Nachricht von einer unheimlichen Computerstimme.

„Oft wissen Kinder nicht, wie sie auf solche Kettenbriefe reagieren sollen. Sie wollen sie eigentlich nicht weiterschicken, haben aber auch Angst vor den in der Nachricht angedrohten Konsequenzen“, sagt Nina Pirk vom Verein Nummer gegen Kummer, bei dem sich die verängstigten Betroffenen telefonisch melden können. „Wir hören zu, nehmen Ängste ernst und können gemeinsam im Gespräch kritisch hinterfragen, ob es sich bei dem Brief wohl um die Wahrheit oder nicht eher um ein fieses Märchen handelt“, sagt die Fachberaterin für Kinderschutz im Internet. Mit ihren Eltern trauten sich manche der jungen Anrufer nicht zu sprechen, da sie den jeweiligen Messenger-Dienst, über den sie den Kettenbrief erhalten haben, eigentlich gar nicht nutzen dürften.

Der vertrauensvolle Austausch innerhalb der Familie ist aber ein wichtiger Punkt im Kampf gegen die Verbreitung der Grusel-Nachrichten. „Verbote sind da in der Regel wenig sinnvoll, besser ist ein offenes Gespräch“, so Pirk. Eltern sollten sich außerdem gemeinsam mit ihren Kindern informieren und anschließend das weitere Vorgehen besprechen. Neben der Webseite der bereits erwähnten Initiative „Schau hin“ liefern auch ­„Klicksafe“ und „Gutes Aufwachsen mit Medien“ hilfreiche Tipps zum Umgang mit Kettenbriefen.

Die Initiative „Klicksafe“ sagt, in erster Linie sei wichtig, dass der Empfänger den Kettenbrief sofort löscht. Die Kette müsse unterbrochen werden, um Freunden die unangenehme Erfahrung zu ersparen. Damit Kinder diesem Rat folgen, sollten die Eltern ihnen den Druck nehmen und ihnen versichern, dass nichts Schlimmes passiert, wenn sie den Brief nicht weiterleiten. Sie müssen die Ängste der Kleinen ernst nehmen, selbst wenn diese irrational sind, und erklären, was hinter dem Begriff Kettenbrief eigentlich steckt.

Außerdem könne es hilfreich sein, von eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit zu erzählen. Schließlich hat fast jeder schon einmal einen Kettenbrief erhalten und auch wenn der Grusel-Faktor noch nicht so hoch war wie heutzutage: Druck wurde schon damals aufgebaut. Und was ist passiert, nachdem man den Brief kurzerhand in den Müll geschmissen hat? Genau. Nämlich nichts.