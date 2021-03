Abofallen : Mit einem Klick in der Abofalle

Saarbrücken Betrügerische Bezahldienste versuchen Smartphone-Nutzer hereinzulegen. Am besten hilft dagegen die Drittanbieter-Sperre.

Auf diese Weise nutzen Betrüger ein Bezahlverfahren, das die Mobilfunk-Betreiber den Anbietern von Internet-Diensten zur Verfügung stellen – nämlich das Bezahlen ihrer Leistungen über die Handyrechnung. Es lohnt sich für beide Seiten. Telekom und Co. verdienen an den Gebühren, die sie für diesen Huckepack-Service erheben, und die Drittanbieter müssen kein eigenes Bezahlsystem aufbauen, um an ihr Geld zu kommen. So können beispielsweise Spiele, Musik, E-Books, Tickets, Fahrkarten oder Parkscheine mit dem Smartphone bestellt und über die Handyrechnung bezahlt werden.