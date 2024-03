Großer Test Ganz Ohr: Kopfhörer müssen passen und passend klingen

In-Ear-Modelle sind als „Immerdabei“- oder auch als Sport-Kopfhörer beliebt. Wer das Tragen der Stöpsel in den Gehörgängen als unangenehm empfindet, greift hingegen zu Bügelkopfhörern, die in zwei Varianten vorkommen: entweder auf (On Ear) oder über (Over Ear) den Ohren sitzend. Ihrer Größe wegen verfügen Bügelmodelle über größere Akkus, was meist auch zu längeren Laufzeiten führt.