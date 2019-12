Kostenpflichtiger Inhalt: Romance-Scamming : Das Geschäft mit der großen Liebe

Mit leeren Versprechungen angeln sich die Liebesschwindler die Herzen ihrer Opfer. Doch die Betrüger haben die Augen nicht auf die meist älteren Damen geworfen, sondern nur auf deren Geld. Foto: Getty Images / istock/MHJ

München Betrüger versprechen ihren Opfern das Blaue vom Himmel, um am Ende tiefe Löcher in deren Konten zu hinterlassen.

Von Martina Kind

Als er von ihr forderte, sie solle ihr Auto verkaufen, um ihm die 7500 Euro zu leihen, war Helga Grotheer alles klar: Nach neun Monaten entpuppte sich „Steve“ als Betrüger. Neun Monate, in denen Grotheer jeden Tag Kontakt hatte mit einem Mann, von dem sie glaubte, er könnte vielleicht „der Richtige“ sein. Mit dem sie jeden zweiten Tag telefonierte, der ihr einmal sogar Blumen schickte, bezahlt mit einer gestohlenen Kreditkarte, wie sie später erfahren sollte. „Ich war schockiert, als alles rauskam“, sagt sie rückblickend.

Denn „Steve“, der vermeintlich gut situierte Bauingenieur, den Grotheer 2009 im Internet kennenlernte, lebte nicht in London, sondern in Nigeria und verdiente sein Geld mit Online-Liebesbetrug, auch „Romance-Scamming“ genannt. Wer der Mann auf den Fotos, die er ihr geschickt hatte, wirklich war, das weiß sie bis heute nicht: „Noch immer versuche ich herauszufinden, wer der Bildeigentümer ist.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Opfern zog sie rechtzeitig die Reißleine. Sie überwies nichts, blockierte den Kontakt und blieb zurück mit einer seltsamen Mischung aus Liebeskummer wegen eines Mannes, der nur in ihrer Vorstellung existierte, und jeder Menge Wut.

Erkennungsmerkmale von Betrügern Die Polizeiliche Kriminalprävention hat einige Kriterien zusammengefasst, anhand derer sich Liebesbetrüger erkennen lassen. So kontaktierten die meisten ihre Opfer auf Englisch, einige nutzten auch deutsche Übersetzer. Die Fotos, die sie für ihr Dating-Profil nutzen, zeigten außerdem immer sehr attraktive Menschen; Frauen seien leicht bekleidet, Männer uniformiert. Dabei handele es sich aber stets um gestohlene Fotos. Oft wollen sie alles über ihr Opfer wissen. Auch der Glaube an Gott spiele eine Rolle. www.polizei-beratung.de

Kurz nach dieser Erfahrung gründete Grotheer das Online-Forum ­romancescambaiter.de, das Menschen, die im Internet auf Partnersuche gehen, vor dieser Masche warnen will. Mehr noch: Sie wollen sich an den Liebesschwindlern rächen, sie an der Nase herumführen – und im besten Fall entlarven. Knapp 3500 aktive Mitglieder zählt das Forum aktuell, auch bei den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram klären Grotheer und ihr Team aus 30 Helferinnen auf. Jeden Tag bearbeiteten sie Anfragen von Menschen, die sich Rat suchend an sie wendeten, sagt Grotheer. „Meist sind sie stutzig geworden und wollen von uns wissen, ob sie an einen Scammer geraten sind.“

Muster ist erkennbar Den Tätern geht es darum, ihre Opfer emotional abhängig und somit gefügig zu machen. Auf der Suche seien die Betrüger nicht nur in einschlägigen Dating-Apps oder -Portalen, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Bisweilen missbrauchen sie laut Grotheer sogar Berufsnetzwerke wie Xing oder LinkedIn für ihre Zwecke. Sie selbst sei auf der Online-Partnerbörse neu.de angeschrieben worden. „Ich habe mich gerade frisch getrennt und sehnte mich nach Abwechslung, also habe ich mein Konto wieder aktiviert“, erzählt sie.

Perfekte Voraussetzungen für einen Romance-Scammer: Sie suchen gezielt nach Menschen, die schon länger alleine sind oder gerade eine schwierige Trennung durchgemacht haben, die sich einsam fühlen und nach Nähe sehnen. „Das nutzen sie systematisch aus“, erklärt Grotheer. Besonders beliebt bei ihnen seien ältere, geschiedene und alleinerziehende Nutzer. „Sich kennen sich meist nicht so gut mit dem Internet aus, weil sie vorher nicht viel Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen.“ Viele der Opfer hätten ein Helfersyndrom.

Als die erste Nachricht von „Steve“ in ihrem Postfach landete, wunderte sich Grotheer; sie kannte das Profil schon: „Er hatte mich schon einmal kontaktiert.“ Doch dachte sie sich nichts dabei, glaubte stattdessen, er habe nur auf sie gewartet. „Wahrscheinlich war ich geblendet von den schönen Fotos.“ Alles schien zu passen: „Er war, wie ich, angeblich geschieden und alleinerziehend mit einem fast erwachsenen Sohn. Jetzt suchte er nach einem neuen Glück.“ Dass er in London lebte und nur Englisch sprach, war für Grotheer kein Problem.

Schnell gelingt es „Steve“, ihre Gefühle zu gewinnen. Seit der ersten Kontaktaufnahme vergeht kein Tag, an dem keine Nachricht von ihm auf ihrem Handydisplay erscheint. Schnell ist auch Steve angeblich verliebt, bezirzt Grotheer mit schwülstigen Zeilen und trifft damit ins Schwarze. Von der damals 48-Jährigen will er alles wissen und gaukelt ihr Interesse vor: „Zu dieser Zeit habe ich mich beruflich gerade weitergebildet. Er hat mich bestärkt, unterstützt und mir immer gut zugeredet.“

Alles nur Berechnung „Sowohl Scam-Männer als auch Scam-Frauen schaffen es, sich im täglichen Leben ihrer Opfer unverzichtbar zu machen ohne ein einziges Treffen“, erklärt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK). Oft erfinden die Schwindler ähnliche Lebensumstände und zeigten Empathie, wodurch sich Opfer verstanden fühlten und das Gefühl hätten, ihnen vertrauen zu können. Mitunter versuchten sie auch, Mitleid bei ihnen zu erregen etwa, indem sie ihnen Lügen über angeblich verstorbene Ehepartner oder Kinder auftischen. Immer wieder vereinbarten sie persönliche Treffen, die sie dann in letzter Sekunde absagen, weil etwas Wichtiges dazwischengekommen sei und halten ihre Opfer so hin.

Sobald sie denken, ihr virtuelles Gegenüber um den Finger gewickelt zu haben, schlagen sie zu. „Wenn die Scammer nicht schon dort sind, müssen sie dringend geschäftlich oder aus familiären Gründen nach Westafrika und versprechen, dass sie ihre neue Liebe danach besuchen werden“, erklärt die ProPK. Doch ergeben sich plötzlich Schwierigkeiten, die eine Rückreise verhinderten.

Grotheers Fall kann als Musterbeispiel gelten: „Er behauptete, er hätte einen Auftrag in Nigeria bekommen. Doch der Zoll hätte seine Maschinen beschlagnahmt.“ Jetzt brauche er 7500 Euro, um sie auszulösen, und habe schon alles verkauft, was er besitze, ob sie ihm nicht finanziell aushelfen könne.

Viele Opfer verschulden sich Das Geld fordern die Betrüger meist per Bargeldtransfer, via Western Union oder Money Gram. In anderen Fällen sollen die Opfer afrikanische Schecks und Zahlungsaufträge auf das eigene Bankkonto einreichen. In Westafrika sei das nicht möglich. Den größten Teil der Schecks sollen die Opfer dann per Bargeldtransfer wieder nach Westafrika überweisen, den Rest dürften sie behalten. Das könne üble Folgen für die Betroffenen haben, warnt die ProPK: „Die Schecks sind Rückschecks, für deren Rückzahlung an die Bank die Kontoinhaber verantwortlich sind. Im schlimmsten Fall droht dem Opfer eine Strafanzeige wegen Betruges.“

Grotheer berichtet auch von Fällen, in denen Betroffene in der Anfangsphase um aufreizende Fotos gebeten wurden. „Später erpressen die Betrüger sie damit: Sollten sie ihnen das Geld nicht zahlen, würden sie die Fotos an Freunde oder Bekannte schicken oder bei Facebook veröffentlichen.“ Aus Scham und Angst vor gesellschaftlicher Ächtung gingen sie nicht zur Polizei, weihten auch sonst niemanden ein – sie zahlten stillschweigend. Geldverluste im fünfstelligen Bereich seien keine Seltenheit, erzählt Grotheer. Einige ihrer Forumsmitglieder hätten Kredite aufgenommen und verschuldeten sich. Eine Frau habe 450 000 Euro an ihren Betrüger verloren.

Geld ist meistens verloren Haben die Opfer erst gezahlt, sehen sie ihr Geld in der Regel nie wieder. „Vor allem per Bargeldtransfer getätigte Überweisungen sind meist unwiederbringlich weg“, erklärt Harald Schmidt, Geschäftsführer der ProPK. Zwar könne man versuchen, das überwiesene Geld zurückzuholen, das ist bei bestimmten Banken und Kreditinstituten möglich. Doch müssten sich Betroffene schnellstmöglich darum bemühen. In den meisten Fällen werde der Betrug jedoch zu spät erkannt. Schmidt mahnt, Fremden im Internet nie Geld zu überweisen.

Wie viele Menschen auf „Romance-Scamming“ hereinfallen und zahlen, ist unklar. „Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist dieses Delikt nicht gesondert aus, es fällt unter den Straftatbestand des Betrugs“, sagt Schmidt. Man gehe allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Zu den finanziellen Schäden kommen teils schwere psychische Folgen. „Die Opfer haben sich wirklich verliebt. Zu wissen, dass sie monatelang oder sogar über Jahre hinweg hinters Licht geführt wurden, dass sie das mit sich haben machen lassen – damit kommen viele nicht klar.“ So habe sich einst die verzweifelte Schwester einer betrogenen Rentnerin an Grotheer gewandt. Sie habe ihre gesamten Ersparnisse verloren, auch die Finca in Spanien sei weg. „Die Frau hat sich später das Leben genommen“, sagt Grotheer.

Grotheer setzt sich zur Wehr Sie selbst wandelte ihre Trauer in Wut um und sagte Scammern den Kampf an. „Meldet sich jemand mit einem Verdacht im Forum, nehmen wir Kontakt zu dem potenziellen Betrüger auf. Wir schreiben auch gezielt verdächtige Profile an und chatten mit ihnen, damit sie keine Zeit für andere Opfer haben.“ Parallel versuchten sie, die Betrüger zu einem Outing zu bewegen. „Wir wollen, dass sie uns ihr wahres Gesicht zeigen, weil viele Betrogene es nur glauben, wenn sie mit eigenen Augen sehen, wer hinter der vorgetäuschten Identität steckt.“

Weil die Täter hauptsächlich aus Westafrika agieren, ist es für die Polizei extrem schwierig, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht aber ihre Strohmänner, die überall verteilt in Europa sitzen. Hier konnten Grotheer und ihr Team viel leisten: In den vergangenen 18 Monaten wurden 31 Strohmänner durch ihre Hilfe festgenommen. „Zuletzt verabredeten wir uns zu einer persönlichen Geldübergabe in einem Lüneburger Kaufhaus. Es ging um 350 000 Euro, die sein Helfershelfer, der extra aus London anreiste, annehmen sollte.“ Fünf Monate Haft auf drei Jahre Bewährung und ein dauerhaftes Einreiseverbot nach Deutschland lautete die Strafe.