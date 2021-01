Fernwartungs-Tools : Wie das Büro nach Hause kommt

SAARBRÜCKEN Mit Fernsteuerungsssoftware kann im Homeoffice der Büro-Rechner benutzt werden.

Mit dem Thema Fernsteuerungsprogramme hatte Otto Normalverbraucher vor den Kontaktbeschränkungen durch Corona in der Regel kaum Berührungspunkte. Die Fachleute in diesem Bereich waren hauptsächlich Computerspezialisten oder IT-Support-Unternehmen, die die Software nutzen, um per Fernsteuerung beispielsweise Wartungsarbeiten an einem weit entfernten Rechner durchzuführen oder technische Probleme aus der Ferne zu beheben. Doch spätestens seit durch die Corona-Pandemie viele Arbeitsbereiche ins Homeoffice verlagert wurden, müssen sich auch Büroangestellte mit der Funktionsweise des Fernzugriffs auseinandersetzen. Er zeigt dem Nutzer die Oberfläche eines weit entfernten Rechners auf seinem eigenen Bildschirm so an, als säße er direkt davor. Unsere Internetredaktion hat eine Auswahl an Programmen für die Betriebssysteme Windows und macOS zusammengestellt.