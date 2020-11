Vermeintliche Sonderangebote zum Black Friday : Faule Tricks beim Kampf um Kunden

Hannover/Düsseldorf Verbraucherschützer raten, gerade während großer Rabattaktionen Schnäppchen vor dem Kauf genau zu prüfen.

Pünktlich zum morgigen Black Friday locken viele Online-Shops mit Sonderangeboten. Doch nicht jeder vermeintlich große Rabatt ergibt am Ende wirklich ein Schnäppchen. Die Verbraucherzentralen raten zur Besonnenheit und warnen, sich nicht von vermeintlichen Riesen-Rabatten blenden zu lassen.

„Viele der fantastischen Sparpreise beruhen auf einem Vergleich mit unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) der Hersteller“, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der tatsächliche Preis der Händler liege meist deutlich unter der UVP. So werden aus angeblichen 50 Prozent Rabatt schnell nur noch 20 Prozent tatsächliche Einsparung. Daher raten die Verbraucherschützer, die scheinbaren Schnäppchenpreise mithilfe von mindestens zwei Preissuchmaschinen wie idealo oder Geizhals zu vergleichen. Werde der Preis auch nach dem zweiten Vergleich nicht von einem anderen Händler unterboten, lohne sich der Klick auf den Kaufen-Knopf.

Manche Online-Shops versuchen laut den Verbraucherschützern, ihre Kunden unter Druck zu setzen. Balkendiagramme zeigen angeblich niedrige Lagerbestände an, ein Countdown solle den Kunden klarmachen, dass das Angebot zeitlich begrenzt ist. Davon dürfen sich Verbraucher nicht beeindrucken lassen. Meist sei nicht zu erkennen, wie viele Artikel tatsächlich noch vorhanden sind. „Es könnten zehn, aber genauso gut auch 1000 sein“, erklärt die Verbraucherzentrale. Bei einer ablaufenden Uhr könne gekauft werden, aber zuvor sollten Verbraucher überprüfen, ob sie kostenlos stornieren können. So könnten Kunden vom Kauf zurücktreten, wenn sie den Artikel bei einem anderen Händler günstiger erhalten. Sollte die Stornierung nicht klappen, raten die Verbraucherschützer vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Das sei bei einem Onlinekauf in der Regel ohne Angabe von Gründen bis zu 14 Tage nach der Lieferung möglich.