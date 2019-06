Tablets für die Hosentasche : Was die neuen Falthandys draufhaben

Berlin Aufklappbare Bildschirme könnten die Smartphone-Welt aufmischen, doch die Hersteller kämpfen mit Kinderkrankheiten.

Die Konzepte der Hersteller unterscheiden sich deutlich. Das Samsung Fold funktioniert geöffnet wie ein Tablet mit 18 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Klappt man das Gerät wie ein Buch zu, lässt es sich über ein zusätzliches Display an der Außenseite wie ein gewöhnliches Smartphone nutzen. Der Nachteil der Konstruktion ist, dass zwischen den zusammengefalteten Hälften ein Spalt bleibt. Das Huawei Mate X, das offen 20 Zentimeter misst, lässt sich in die entgegengesetzte Richtung, also nach hinten falten. Daran ist nachteilig, dass der komplette Bildschirm ungeschützt außen liegt.

Auch abseits der Hardware seien die Herausforderungen groß. „Die Software muss perfekt auf beide Zustände, aufgeklappt und geschlossen, ausgerichtet werden“, sagt Just. Da gebe es noch einiges zu verbessern. Die im Herbst kommende zehnte Version von Googles Handy-Betriebssystem Android soll mit der neuen Technik umgehen können. Sie soll etwa den nahtlosen Übergang einer Anwendung von der kleinen auf die große Anzeige meistern. Beispiel: Auf dem kleinen Außendisplay läuft ein Video im Vollbild. Wird das Gerät nun aufgeklappt, läuft die Wiedergabe unmittelbar und in der richtigen Auflösung auf dem größeren Bildschirm weiter.

Die ersten verfügbaren Geräte am Markt seien noch viel zu teuer, doch die nächsten drei Jahre würden zeigen, wie sich das Konzept bewähre und wie die Geräte im täglichen Betrieb nach tausenden Klappvorgängen aussähen, so Just. In jedem Fall seien die faltbaren Smartphones eine Innovation, auf die die Branche seit mehreren Jahren gewartet hatte.