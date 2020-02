Aus dem Bücherzimmer in die Welt : Im Internet der Bücherwürmer

Gerade junge Leser suchen häufig bei Youtube nach Empfehlungen. So genannte Booktuber wollen ihren Zuschauern über diesen Online-Dienst Bücher näherbringen und sie gleichzeitig an ihrem Leben teilhaben lassen. Foto: Getty Images/ istock/ArtistGNDphotography

Berlin/Hamburg Über 200 deutschsprachige Youtube-Kanäle befassen sich mit dem Thema Lesen und bieten eine Plattform.

Als Booktube wird eine Nische auf der Plattform Youtube bezeichnet, deren Videos sich mit Büchern beschäftigen. Im englischsprachigen Raum haben einige sogenannte Booktuber hunderttausende Abonnenten und ihre Videos werden zehntausendfach gesehen. Die deutschen Booktuber sind bei weitem nicht so bekannt. Sie haben meist einige hundert Abonnenten, nur sehr selten ist die Zahl fünfstellig. Der große Unterschied bei den Abonnentenzahlen hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es viele englischsprachige Kanäle schon länger als die deutschsprachigen, zum anderen werden die englischsprachigen Videos in der ganzen Welt angeschaut und verstanden.

Über 200 Youtube-Kanäle zählen in Deutschland zu „Booktube“ und tragen oft Namen, aus denen bereits der Inhalt der Videos hervorgeht: „Melody of Books“, „Zeilenverliebt“ oder „Wonderbooks“ sind nur drei Beispiele. Die 28-jährige Lena Treichel aus Berlin teilt seit Ende Dezember 2016 ihre Leidenschaft für Bücher mit ihren Zuschauern und hat im Namen ihres Kanals auch ihre Begeisterung für J.K. Rowlings Harry Potter-Welt untergebracht: „Expectobooktronum“ ist eine Anspielung auf den „Expecto Patronum“-Zauber mit dem Zauberer und Hexen unter anderem Dementoren, die zu den schlimmsten magischen Wesen in diesem Universum gehören, verjagen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den Booktubern, da dies ja keine Literaturkritik sei, sondern „ungeniertes Plappern“, wie es der Blogger Thomas Brasch formulierte. „Wir sind einfach Leser, die ihre Erfahrungen und Meinungen mit der Welt teilen – ungefiltert, unbeschönigt, authentischer und nahbarer als besagte Literaturkritiker“, beschreibt Philipp Renken den Unterschied zwischen Booktube und Literaturkritiken im Feuilleton. Der 22-Jährige betreibt seit Anfang 2016 seinen Kanal „Phils Osophie“, auf dem er neben Büchern auch über TV-Serien und Filme spricht. Entsprechend sind auch die meisten Booktube-Videos nicht für Anhänger des Literarischen Quartetts oder der klassischen Literaturkritik bestimmt.

Ihre Videos seien für alle, die gerne lesen und damit leben können, dass sie sich ab und zu verhaspele und die Szenen auch im Video lasse, meint Lena Treichel. „Ich versuche, so vielseitig wie möglich zu lesen und so locker wie möglich über Bücher zu sprechen. So, als würde ich Freunden vom Buch berichten.“ Und so beginnen auch ihre Videos. Die Berlinerin sitzt immer vor ihrem Bücherregal und erzählt welche Bücher sie im letzten Monat gelesen hat oder welche Bücher sie noch lesen wolle. Meist beginnen ihre Videos mit kleinen herausgeschnittenen Szenen, bevor sie mit ihrer typischen Begrüßung „Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einem neuen Video von mir“ startet. Bei den Rückblickvideos gebe es zu 100 Prozent ihre persönliche Meinung, wie sie sagt. Das sei für sie das Allerwichtigste auf ihrem Kanal.