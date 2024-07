Angespielt „Elden Ring - Shadow of the Erdtree“: Einzigartig schwer

Die Spielerinnen und Spieler können wählen, wie sie in den Kampf gehen. Ob Magie oder Nahkampf - das Spiel bietet eine enorme Auswahl an Waffen und Rüstungen. Flinke Spieler setzen auf schnelle Angriffe, andere auf Riesenschwerter und eine gute Panzerung. Magier werfen aus der Ferne Kometen oder Blitze auf den Gegner. Und mit Martial Arts bringt „Shadow of the Erdtree“ auch einen neuen Kampfstil ins Spiel.