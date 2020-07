Corona-Warn-App : Die Aussetzer der Corona-Warn-App

Berlin Wegen einer falschen Einstellung bei einigen Android-Smartphones funktioniert die Software nicht bei allen Nutzern.

Die Warn-App tausche auch ohne diese Hintergrundaktualisierung anonyme Codes mit anderen Smartphones aus. Die Infektionsketten werden weiterhin nachverfolgt. Es könne ohne die Hintergrundaktualisierung aber passieren, dass ein Nutzer das Programm erst öffnen müsse, um über ein Ansteckungsrisiko informiert zu werden. Das Gesundheitsministerium versicherte, dass die Anwendung „zu jeder Zeit“ funktioniert habe. Ein Sprecher des Unternehmens SAP, das an der Entwicklung der Software beteiligt war, sagte: „Es ist keine Fehlfunktion in der App.“ Das Problem entstehe durch Stromsparoptionen einiger Smartphonehersteller.

Woher weiß ich, ob ich betroffen bin, und was kann ich dann tun? Alle 24 Stunden werden Daten in der App aktualisiert. Wann genau steht unter dem Punkt „Risikoermittlung“. Wer die App öffne und sehe, dass die Aktualisierung erst in diesem Moment passiere, bei dem sei die Hintergrundaktualisierung wohl nicht aktiv, erklärte der SAP-Sprecher. In den Einstellungen des Geräts lasse sich das ändern. In der neuesten Version der Anwendung können Nutzer dies auch direkt in der App tun. Sie können dort auswählen, dass diese immer im Hintergrund ausgeführt werden soll.