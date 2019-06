Museumsbund-Chef sagt : Digitalisierung soll Museen attraktiver machen können

Karlsruhe Der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckart Köhne, sieht in der Digitalisierung eine Chance der Museen, attraktiver für Besucher zu werden. So solle es künftig beispielsweise auch von zu Hause aus möglich sein, sich über Museumsstücke schon im Vorfeld zu informieren.

Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, das Köhne leitet, will Mitte Juli ein erstes digitales Pilotprojekt starten. In der neuen „Expothek“ solle sich alles um die archäologischen Funde im Südwesten drehen. Zur Sammlung des kulturhistorischen Museums im Karlsruher Schloss gehören rund 300 000 Exponate.