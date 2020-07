Repräsentative Umfrage : Jeder zweite Smartphone-Besitzer will die Corona-App nutzen

Jeder zweite Smartphone-Besitzer will die Corona-App nutzen

Saarbrücken Die Corona-Warn-App interessiert viele Bundesbürger. Mehr als jeder zweite Smartphone-Nutzer ab 16 Jahren (53 Prozent) kann sich vorstellen, die App dauerhaft zu nutzen. Das entspricht 28 Millionen Menschen.

Die Corona-Warn-App gebe den Nutzern Sicherheit. Wer sie installiert hat oder es vorhat, will jede Möglichkeit nutzen, das Virus zu bekämpfen, so das Ergebnis der Befragung. So sehen das 90 Prozent der Befragten. 84 Prozent fühlten sich durch die App besser geschützt, falls sich eine Kontaktperson infiziert haben sollte. Gut jeder Zweite hoffe im Fall einer Infektion, andere Menschen schützen zu können. Und 40 Prozent empfänden die Nutzung der App schlicht als ihre gesellschaftliche Pflicht, erklärt der Verband Bitkom.