Studie von Plan International : Digitale Gewalt ist allgegenwärtig

Hamburg Junge Frauen werden im Internet immer häufiger Opfer sexueller Belästigung, kritisiert die Kinderrechtsorganisation Plan International. Angriffe haben oft weitreichende psychische Folgen für die Betroffenen.

„Du bist sehr hübsch, ich würde dich gerne kennenlernen!“ „Wow, was eine tolle Figur!“ Solche vermeintlich harmlosen Komplimente stehen häufig am Anfang einer Konversation im Internet, die am Ende für die betroffenen Mädchen und jungen Frauen in einem Albtraum enden kann. Mehr als jede zweite junge Frau ist nach einer Erhebung der Kinderrechtsorganisation Plan International im Internet und speziell in den sozialen Netzwerken bereits sexuell belästigt worden. Für den Report zur Situation von Mädchen auf der Welt der Kinderrechtsorganisation wurden weltweit 14 000 Mädchen in 22 Ländern befragt, 1003 davon in Deutschland. Abgefragt wurden die Erfahrungen der 15- bis 24-Jährigen mit sexueller Belästigung und digitaler Gewalt im Internet.