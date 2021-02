Digital Detox : Es geht auch ohne Smartphone

SAARBRÜCKEN Die „Digital-Detox“-Bewegung hat den Zeitfressern unter den Handy-Programmen den Kampf angesagt.

Das Smartphone ist ein Zeitfresser. Es blinkt und klingelt in einem fort – und zerrt so ständig an unserer Aufmerksamkeit. Das gilt es zu verhindern – „meine Zeit gehört mir“. Das ist die Grundüberlegung der „Digital-Detox“-Bewegung, die in den vergangenen Jahren immer mehr Freunde gefunden hat. Doch dann kam Corona. Und weil in Zeiten der Kontaktbeschränkungen nur noch die Kommunikation über digitale Kanäle blieb, ist der Trend wieder eingeschlafen. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor, die Ende 2020 durchgeführt wurde. Demnach haben im vergangenen Jahr nicht nur insgesamt weniger Menschen versucht, digitale Medien für eine gewisse Zeit aus ihrem Leben zu verbannen, sondern auch mehr Menschen als in den Jahren zuvor die digitale Entgiftung wieder abgebrochen. In konkreten Zahlen ausgedrückt, bedeutet das: Von 29 Millionen Bundesbürgern ab 16 Jahren, die auf digitale Medien verzichten wollten, haben 19 Millionen nicht durchgehalten. Im Jahr 2019 waren es noch 32 Millionen Menschen, die einen Entzug versucht hatten; nur 17 Millionen hielten nicht durch.