Web- und App-Tipp Diese Telefonnummern schützen vor Werbeanrufen

Zudem empfiehlt der Verein zur alternativen Nutzung Rufnummern, die die Bundesnetzagentur dauerhaft nicht vergibt, damit diese etwa in Medienproduktionen aller Art benutzt werden können. Der Hintergrund: So ist sichergestellt, dass niemand ungewollt belästigt wird, wenn Leser oder Zuschauer auf die Idee kommen, eine im Buch gelesene oder in der Serie gesehene Nummer einfach einmal zu wählen.