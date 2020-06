Saarbrücken Mit einem Smartphone und dem richtigen Programm können auch passionierte Leser ihren Augen eine Pause gönnen.

Die App Spotify ist vor allem für ihr Angebot an Musiktiteln und Podcasts bekannt, hat aber auch einige tausend Hörbücher im Repertoire, auf die der Anwender selbst in der Gratis-Version zugreifen kann. Allerdings schaltet Spotify in dieser kostenlosen Variante ziemlich viel Werbung. Für 9,99 Euro im Monat können die Titel ganz ohne Unterbrechung angehört werden, Studenten zahlen 4,99 Euro. Die Premium-Version bietet dem Nutzer zusätzlich eine bessere Soundqualität, Synchronisierung auf allen Geräten und auch ohne Internetverbindung Zugriff auf die Downloads. Die Bibliothek stellt fast alle Rubriken übersichtlich dar. Nur die Kategorie Hörbücher nicht. Die Suche nach dem passenden Werk ist bei dieser Anwendung leider nur etwas für Menschen mit starken Nerven und viel Zeit.

Einen Preis für schönes Design und Übersichtlichkeit wird die Applikation LibriVox wohl nicht gewinnen, dafür kann sie mit niedrigen Kosten überzeugen. Die App bietet kostenlosen Zugang zu über 24 000 Hörbüchern in verschiedenen Sprachen an. Die werbefreie Version wird dem Nutzer zu einem Preis von 0,49 Euro im Monat beziehungsweise 2,49 Euro im Jahresabo quasi hinterhergeschmissen. Und auch LibriVox hat einen integrierten Sleep-Timer. Doch das Ganze hat einen Haken: Die Hörbücher werden nicht von professionellen Sprechern vertont, sondern von „engagierten Freiwilligen“, wie in der Beschreibung im App Store steht. Es ist also ein Glücksspiel, ob der Nutzer einen passablen oder einen miesen Sprecher erwischt.