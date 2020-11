Verbraucherschutz : Die Stolperfallen beim Preisvergleich im Internet

Hannover Die Verbraucherzentrale Niedersachsen empfiehlt Kunden, mithilfe von Preissuchmaschinen vermeintliche Schnäppchen vor dem Kauf zu überprüfen. Doch dabei sei Vorsicht geboten, denn nicht immer stehe das beste Angebot ganz oben.

Laut den Verbraucherschützern ähnelt das Geschäftsmodell einiger Portale dem eines Maklers. So arbeiteten die Vergleichsseiten meist auf Provisionsbasis. An einem Kauf verdienen sie mit. Wer allerdings ein paar Tricks beachte, könne am Ende dennoch ein Schnäppchen machen.