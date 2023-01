Web-Tipp : Deutsche Gepflogenheiten: Ein Atlas regionaler Sprache

Salzburg/Liège Kartoffel oder auch Grundbirne: Seit 20 Jahren sammeln Forscher auf einer Webseite regionale Ausdrücke und Unterschiede im Wortschatz der Deutschen. Eine Fundgrube für Germanisten.

In weiten Teilen Deutschlands sagen sie Kartoffeln, doch südwestlich von Mainz werden die Knollen oft auch Grundbirnen genannt. Oder: Während Annas Schlüssel in den Ohren vieler Norddeutscher korrekt klingt, sagen die Menschen in Süddeutschland eher: der Anna ihr Schlüssel.