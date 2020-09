BKA zieht Bilanz : Deutlicher Anstieg der Internetkriminalität

Wiesbaden Zu den größten Bedrohungen zählen Schadprogramme, die Daten auf PCs verschlüsseln oder unbrauchbar machen.

Das Internet wird für Kriminelle immer attraktiver. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr 100 514 Fälle. Das sind rund 15 Prozent mehr als 2018. Mehr als drei Viertel davon wurden als Fälle von Computerbetrug begangen, ein Anstieg um 18 Prozent. Rund 10 000 Fälle entfielen auf das Abfangen fremder Daten. Der entstandene Schaden stieg um 43 Prozent auf knapp 90 Millionen Euro. Die Straftaten, in denen das Internet als Hilfsmittel diente, beispielsweise für illegalen Drogenhandel, stiegen sogar auf knapp 300 000 Fälle. Das entspricht einem Plus von über acht Prozent. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht worden, teilte das BKA in Wiesbaden bei der Vorstellung des „Bundeslagebild Cybercrime 2019“ mit. Die Angreifer hätten es insbesondere auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen abgesehen. Zur Cyberkriminalität zählt das BKA unter anderem Computerbetrug, Hacker-Attacken auf Datennetze und Datendiebstahl.