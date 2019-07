Apple : Kamerawagen auch im Saarland und Rheinland-Pfalz

Saabrücken/Mainz Apple setzt weltweit Kamerawagen ein, um sein Kartenmaterial zu verbessern. Auch in deutschen Städten sind die Autos von Juli bis September unterwegs (). Auf maps.apple.com/imagecollection kann seit Mittwoch detailliert eingesehen werden, wo überall Bilder gemacht werden.

Genannt werden hier auch alle saarländischen und rheinland-pfälzischen Landkreise sowie die zwölf kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. Wer Bilddaten einsehen oder löschen lassen will, kann sich per Mail an ­

mapsimagecollection@apple.com wenden.