Die größten Tücken beim Datenvolumen : Die Datenfresser auf dem Smartphone

Heidelberg Das monatliche Datenvolumen ist in manchen Mobilfunkverträgen knapp bemessen. Geht es zur Neige, ist der Ärger beim Verbraucher groß. Einige Tricks können helfen, den eigenen Bedarf zu verringern und damit Geld zu sparen.

Zu den großen Datenschluckern auf dem Smartphone gehören vor allem Videos. Zum Beispiel werden in der App des sozialen Netzwerkes Facebook laut verivox etwa drei Megabyte Daten pro Minute verbraucht. Vor allem, wenn Videos automatisch gestartet werden, fließen Unmengen an Daten durch das mobile Netz. Verivox rät daher, in den Einstellungen der App den sogenannten Autoplay-Modus auszuschalten. Das funktioniert unter „Medien und Kontakte“. Dort wählt der Nutzer den Punkt „Autoplay“ aus und kann dann einstellen, wann Videos automatisch abgespielt werden. Beim Videoportal Youtube können Nutzer in den Einstellungen über den Menüpunkt Qualität festlegen, dass hochauflösende Videos nur über eine WLAN-Verbindung gestartet werden. Um den Datenfresser Video bei Whatsapp zu zügeln, empfiehlt verivox, die in der App integrierte Kamera zu benutzen. Dann schrumpfe die Datenmenge von 20 MB pro Minute eines Videos auf sechs MB.