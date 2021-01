Festplatten löschen : Wie Festplatten richtig gelöscht werden

Saarbrücken Speichermedien müssen vor einem Verkauf bereinigt werden. Es reicht jedoch nicht, Dateien in den Papierkorb zu verschieben.

In die Jahre gekommene Smartphones, Laptops oder Festplatten werden von vielen Besitzern aussortiert und weiterverkauft. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat einer Umfrage des Sicherheitsunternehmens Kaspersky zufolge bereits gebrauchte Geräte verkauft oder erworben. Danach tauchten jedoch häufig Daten des Vorbesitzers auf den Geräten auf, berichtet die Hälfte der Käufer.

Die Hälfte der Befragten, die Geräte verkauften, gab in der Umfrage an, dass sie wüssten, wie Daten vollständig von einem Speichermedium gelöscht werden. 39,8 Prozent davon erklärten, dass sie ihre Geräte vor einem Verkauf auf Werkseinstellungen zurücksetzten. Das entferne jedoch nicht alle Daten, warnt Kaspersky. Nur zehn Prozent erklärten, dass sie spezielle Programme zur Entfernung der Daten nutzten. Vier von zehn Personen gaben an, ein Gerät nicht zu verkaufen, weil sie persönliche Informationen nicht löschen können.