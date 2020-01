Verbrauchertipps : Diese Rechte haben Telefon- und Internetkunden beim Umzug

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt, was beim Wechsel des Wohnorts zu beachten ist.

Zunächst sollten Kunden den Anbieter über den Termin des Umzugs informieren und sich erkundigen, ob es möglich ist, den Telefon- oder Internetanschluss mitzunehmen. Könne der Anbieter den Vertrag nicht weiter erfüllen, dürfe gekündigt werden, sagt die Verbraucherzentrale. Die schriftliche Kündigung sollte am besten per Einwurfeinschreiben verschickt werden.

Der Anbieter müsse am neuen Wohnort die gleichen Leistungen erbringen wie am alten Wohnort. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Geschwindigkeit der Internetverbindung. Werde die vereinbarte Mindestgeschwindigkeit am neuen Wohnort unterschritten, habe der Kunde ein Kündigungsrecht und müsse sich nicht mit der Einstufung in einen anderen Tarif einverstanden erklären, so die Verbraucherzentrale. Auch die Vertragslaufzeit bleibe von einem Umzug unberührt.