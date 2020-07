Kostenpflichtiger Inhalt: Bedrohliche Zahlen : Erschreckender Zuwachs bei Kinderpornos

Knapp 90 Prozent der strafrechtlich relevanten Meldungen betrafen kinderpornografische Darstellungen im Internet. Foto: dpa/Ole Spata

Saarbrücken Während die Gesamtzahl an Internetbeschwerden im vergangenen Jahr leicht zurückging, wuchs die Zahl an kinderpornografischen Delikten dramatisch an.