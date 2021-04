Jugendschutz bei Netflix, Disney Plus und Co. : Kindersicherung für Streaming-Dienste

Jugendschutz bei Netflix, Disney Plus und Co.

Saarbrücken Damit Kinder nicht einfach Horrorfilme schauen können, müssen Eltern ihre Profile absichern. Das klappt mit wenigen Klicks.

Videostreaming- Dienste sind spätestens seit der Pandemie auf dem Vormarsch – auch bei Kinder und Jugendlichen. Laut der aktuellen Studie „Jugend, Information, Multimedia“ (JIM) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest haben 84 Prozent der Heranwachsenden zwischen zwölf und 19 Jahren in Deutschland über einen Dienst wie Netflix oder Amazon Prime Zugang zu Filmen und Fernsehserien in Hülle und Fülle.

Jeder, der Zugang zu einem Netflix-Konto hat, kann auf alle angelegten Profile zugreifen. Das kann auf Kinder sehr verlockend wirken. Sie können so sehen, welche Filme die Eltern schauen. Damit der Nachwuchs am Ende keinen Horrorfilm startet, können Profile mit einem Code gesichert werden. Außerdem können Eltern im Menü einstellen, dass die Vorschau eines Films oder die nächste Folge einer Fernsehserie nicht automatisch abgespielt wird. Letzteres soll verhindern, dass der Nachwuchs mehrere Folgen einer Serie am Stück schaut. Viele Serien werden bei Streaming-Diensten in kompletten Staffeln veröffentlicht.