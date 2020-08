Second-Hand-Laptops : Tipps zum Kauf gebrauchter Laptops

Hamburg Wer ein Notebook aus zweiter Hand anschaffen möchte, sollte überlegen, für welche Aufgaben er das Gerät benötigt. Ist es eine bessere Schreibmaschine? Oder ein Spiele-Laptop?

Wer sich einen gebrauchten Laptop kaufen möchte, sollte einige Punkte beachten, um Stolperfallen zu vermeiden. „Will man nur im Internet surfen, ab und zu Mails versenden oder einen Text schreiben, dann muss es nicht das hochgezüchtete Topmodell sein“, meint Rainer Schuldt vom Fachmagazin Computer Bild. In einem solchen Fall reiche ein einfaches Notebook mit einem Intel i3-Prozessor, vier bis acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 500-Gigabyte-Festplatte aus. Die Leistung anderer Komponenten wie der Grafikkarte seien zweitrangig.

Für den Second-Hand-Kauf lohnen sich oft gebrauchte Business-Laptops, also etwa Geräte der Serien Dell Latitude, HP Elitebook oder Lenovo Thinkpad, berichtet das Fachmagazin c’t. Sie seien robuster als sogenannte Consumer-Geräte, die für den Privatgebrauch hergestellt werden, und bringen weitere Ausstattungsmerkmale mit wie ein integriertes LTE-Modem oder Docking-Anschluss. Dafür müsse der Käufer bei Neugeräten oft deutlich mehr Geld ausgeben. Je nach Bedarf sollten Käufer ein besonderes Augenmerk auf die Bildschirmauflösung legen, empfiehlt c’t. Viele gebrauchte Business-Geräte böten nur 1366 mal 768 Bildpunkte, weil ältere Unternehmenssoftware nicht mit der in Windows enthaltenen Skalierung klarkomme. Für Privatanwender sei die niedrige Auflösung aber ein nicht mehr zeitgemäßer Graus. Das Fachmagazin rät unabhängig von der Bildschirmdiagonale zu mindestens Full HD, 1920 mal 1080 Pixel.

Wer privat über das Online-Auktionshaus eBay oder eBay Kleinanzeigen kauft, hat den Vorteil, dort mit etwas Glück echte Schnäppchen ergattern zu können. Bei der Recherche sollten Verbraucher vor allem auf Verschleißteile achten. „Gerade Festplatten mit einem mechanischen Lesekopf (HDD) könnten in älteren Modellen noch verbaut sein und sind sehr anfällig“, schildert Lisa Brack ein mögliches Problem. Käufer sollten außerdem darauf achten, ob das Gerät am Display-Scharnier oder an den USB-Anschlüssen beschädigt ist.