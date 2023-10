Angespielt „Cyberpunk 2077“: „Phantom Liberty“ und Update 2.0 im Test

Können das Update 2.0 und die Erweiterung „Phantom Liberty“ nun „Cyberpunk 2077“ retten? Das kommt wie so oft darauf an. Das Ziel wurde erreicht für alle, die sich zum Launch an den vielen Bugs gestört haben oder schlicht nicht spielen konnte, weil das Spiel immer wieder abstürzte. Auch wenn vereinzelt noch Bugs auftreten. Auch alle, die den Talentbaum vorher zu eintönig fanden oder sich eine noch schönere Optik gewünscht haben, dürften nun zufrieden sein.