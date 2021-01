Corona-Pandemie : Auch wer Internet-Einkäufe abholt, behält sein Widerrufsrecht

Düsseldorf Im Internet zu bestellen und anschließend die Ware anschließend im Laden abzuholen, erfreut sich wachsender Beliebtheit – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Nicht nur große Ketten mit vielen Filialen bieten den Service inzwischen an, sondern auch immer mehr Einzelhändler.

Allerdings bleiben bei manchen Verbrauchern Zweifel, welche Art Vertrag bei einem solchen Kauf eigentlich geschlossen wurde. Gilt das vom Onlineshopping her bekannte Widerrufsrecht? Und wenn ja, in vollem Umfang?

Möchte die Kunden den Kauf widerrufen, müssen sie gegenüber dem Händler am besten per E-Mail, Fax oder Brief erklären. Die bestellte Ware einfach nicht abzuholen oder zurückzusenden, gilt nicht als Widerruf, erläutern die Experten. Hat jemand nach einem Kauf per Click & Collect, wie das Verfahren auch genannt wird, rechtmäßig von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht, muss er die Ware nicht zwingend zurücksenden, sondern kann sie nach Ansicht der Verbraucherzentrale auch im Geschäft abgeben.