Cookies : Die kleinen Datensammler im Browser

Cookies sind Datensammler im Browser. Viele Nutzer fühlen sich von dem Hinweis genervt, dennoch sollten sie ein Auge auf die Einstellungen haben. Foto: Getty Images/iStockphoto/#Urban-Photographer

Saarbrücken Alles akzeptieren oder die Einstellungen anpassen. Mit einem solchen Hinweis werden Besucher von Internetseiten inzwischen zuhauf konfrontiert. Aus Bequemlichkeit akzeptieren Nutzer meistens alles, obwohl das nicht nötig ist.

Beim Besuch einer Internetseite erscheint in den meisten Fällen eine Anzeige, die dazu auffordert, sogenannte Cookies („Kekse“) zu akzeptieren. Inzwischen bieten viele Internetseiten die Option, die zu akzeptierenden Cookies zu personalisieren, statt einfach alle hinzunehmen. Nach einer aktuellen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom sehen 46 Prozent der Nutzer darin eine wertvolle Information. Doch mit 43 Prozent sind etwa genauso viele Nutzer davon genervt.

Grund für die Cookie-Anzeige ist die Datenschutzgrundverordnung aus dem Jahr 2018. Die Betreiber vieler Internetseiten reagierten darauf mit dem allgemeinen Hinweis an die Besucher ihrer Seiten, sie nutzten Cookies. Doch der Europäische Gerichtshof (EUGH) urteilte 2019, dass diese „stille Zustimmung“ nicht rechtens ist und verwies den Fall an den Bundesgerichtshof (BGH) zurück (Az.: C-673/17). Im Mai dieses Jahres urteilte der BGH, dass für das Speichern von Cookies eine Einwilligung des Nutzers nötig ist (Az.: I ZR 7/16). Seit dieser Entscheidung erscheinen beim Besuch einer Internetseite die großen Hinweise, in denen auf die Nutzung der Cookies sowie die Einstellungsmöglichkeiten verwiesen wird.

Was genau bedeutet das? Cookies sind kleine Datensätze, die auf dem benutzten Gerät gespeichert werden. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt erneut die Webseite aufgerufen wird, kann diese den Nutzer wiedererkennen. Nach Angaben der Verbraucherzentralen von Nordrhein-Westfalen (NRW) und Brandenburg gehören zu diesen Daten Informationen wie die Häufigkeit und Dauer der Internetbesuche, die eigene IP-Adresse, also die digitale Adresse des Computers oder des Smartphones, die besuchte Internetseite, was so viel bedeutet wie der persönliche Interessenschwerpunkt, persönliche Daten, die in Online-Formularen eingegeben wurden, Passwörter, E-Mail-Adressen und noch vieles mehr. Dem Nutzer helfen diese Cookies etwa beim Anmelden bei einem Online-Geschäft, das öfters aufgerufen wird, oder beim Anmelden beim E-Mail-Anbieter. Für Unternehmen bringen diese kleinen Datensätze viel, denn hierüber können sie personalisierte Werbung schalten. Die Verbraucherschützer sprechen in diesem Zusammenhang von der Profilbildung und stellen dazu die Gleichung auf: „Je detaillierter ein solches Profil ist, umso höher ist der Wert des jeweiligen Nutzerprofils.“

Aber nicht nur die Betreiber der Internetseite, die man gerade besucht, platzieren Cookies. Auch Unternehmen nutzen Cookies. Nach Angaben der Verbraucherzentralen NRW und Brandenburg handelt es sich hierbei oft um Firmen, die auf diese Weise versuchen, persönlich zugeschnittene Werbung platzieren zu können. Die Gefahr für den Besucher der Internetseite liegt nach Angaben der Verbraucherschützer darin, dass es für den Einzelnen schwer nachzuvollziehen ist, welche Informationen gesammelt werden und in welchem Umfang.

Eine weitere Kategorie an Cookies sind die sogenannten Tracking-Cookies. Im Gegensatz zu Cookies, die nach jeder beendeten Sitzung auf einer Internetseite gelöscht werden, gibt es andere, die über mehrere Sitzungen hinweg Daten speichern. Diese nehmen nach Angaben der Verbraucherschützer zum Teil über Jahre hinweg das digitale Verhalten der Nutzer unter die Lupe, damit Webseitenanbieter, aber auch andere Unternehmen ein möglichst umfangreiches Profil des Nutzers erhalten.

Wer etwas gegen die Cookies unternehmen möchte, muss viel Aufwand betreiben. Die Verbraucherzentralen NRW und Brandenburg haben Tipps, worauf Nutzer achten sollten.

Das regelmäßige Löschen von Cookies helfe laut Verbraucherzentrale, dass die Nutzer beim Surfen im Internet nicht zu stark beobachtet werden. Hierzu müssen die Nutzer in die Einstellungen des Browsers gehen und unter „Datenschutz“ oder „Inhaltseinstellungen“ die Daten entfernen. In der Datenschutzeinstellung gibt es die Option, dem sogenannten Tracking vorzubeugen. Denn hier kann der Nutzer entscheiden, wie mit Cookies verfahren werden soll. Es können etwa Berechtigungen für einzelne Webseiten gesetzt und der Zugriff von Drittanbietern eingeschränkt werden.

Die Verbraucherzentralen raten auch dazu, kurzweilige Cookies, sogenannte Session-Cookies, zu bevorzugen. Über die Browser-Einstellungen lasse sich dies ebenfalls ändern. Der Vorteil bei den Session-Cookies liegt darin, dass sie nach beendetem Besuch der Internetseite automatisch gelöscht werden.

Grundsätzlich sollten Nutzer Cookies von Drittanbietern verbieten, so die Verbraucherzentralen von NRW und Brandenburg. Um dies in den Voreinstellungen des Browsers zu ändern, sollten Nutzer auf die Einstellungen gehen und unter dem Menüpunkt „Cookies von Drittanbietern akzeptieren“ den Reiter „nie akzeptieren“ anwählen. Bei Nutzern des Browsers Safari heißt diese Option „Cross-Sitetracking verhindern“. Auch die Verwendung zusätzlich installierter Software, sogenannte Anti-Tracking-Programme, kann laut der Verbraucherschützer hilfreich sein, gegen Cookies vorzugehen.

Einige Browser bieten die Möglichkeit des anonymen Surfens. Hier wird in der Regel kein Browserverlauf gespeichert. Auch besteht die Option, das „do not track“ auszuwählen. Hiermit soll die Verfolgung durch die Cookies verhindert werden. Da es sich aber nur um eine unverbindliche Empfehlung des Browsers an die jeweiligen Unternehmen und Webseiten-Betreiber handelt, ist dieser Schutz des Nutzers relativ.