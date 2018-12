später lesen US-Regierung warnt Chinesische Hacker sollen Behörden angegriffen haben Teilen

China hat nach Überzeugung der US-Regierung groß angelegte Hackerangriffe auf Behörden und Technologieunternehmen in den USA und ihren Verbündeten in aller Welt ausgeführt. Das gab der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein in Washington bekannt. dpa