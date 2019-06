iOS und Android : Behörden warnen vor radikalislamischer App

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht die Anwendung als Mittel fundamentalistischer Propaganda.

Vertrieben wird die Software sowohl über den App Store von Apple als auch in Googles Playstore. Die kostenlose Anwendung wurde dem Bericht zufolge Ende April in Paris von Vertretern des European Council for Fatwa and Research (ECFR) vorgestellt. Dieser Rat islamischer Autoritäten mit Sitz in Dublin veröffentlicht Fatwas, also islamische Rechtsgutachten, die Muslimen Orientierungshilfen in Lebensfragen bieten sollen.