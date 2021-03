Buch-Communities : Digitale Buchclubs liegen im Trend

In Zeiten der Kontaktbeschränkungen erfreuen sich Bücher immer größerer Beliebtheit. Auch Online-Literaturkreise erhalten vermehrt Zulauf. Foto: dpa/Felix Kästle

Berlin Literaturgruppen im Internet finden großen Zulauf. Die digitalen Lesekreise sollen Freude an Büchern wecken.

Es gibt Lesekreise für Fans von Klassikern wie „Stolz und Vorurteil“, und für „Romane, die jeder lesen sollte“: Wer gerne liest, findet auf Webseiten wie Meetup oder Lovelybooks einen Buch-Club für fast jedes literarische Thema. Online-Literaturkreise florieren. Auch Prominente teilen ihre Leidenschaft mit anderen im Internet. Schauspielerin Emma Roberts hat ebenso einen Lesekreis gegründet wie Tennisspielerin Andrea Petkovic. Das hat nicht zuletzt mit der Pandemie zu tun, in der es an Freizeitmöglichkeiten mangelt. Im vergangenen Jahr haben laut einer Umfrage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels 21 Prozent mehr Deutsche gelesen als 2019.

Bibliothekarin Yumi Downie-Blackwell leitet einen Buch-Club auf Meetup. Er hat inzwischen über 4000 Mitglieder. Mit anderen Lesern ruft die 37-Jährige einmal wöchentlich zur Lese-Stunde auf. Die Gruppe besteht seit 2015 und trifft sich in der Pandemie beim Online-Videokonferenzdienst Discord. Im Club von Downie-Blackwell tauschen die Mitglieder Lesetipps aus oder unterhalten sich über alles, was mit Literatur zu tun hat. Momentan nur im Internet – normalerweise aber auch in echt.