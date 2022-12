Stiftung Warentest : Bitte eintauchen: Welche VR-Brille ist die richtige?

So etwas wie der Preis-Leistungs-Sieger im Test: Die drittplatzierte Meta Quest 2 kostet «nur» 540 Euro und lässt sich auch ohne PC verwenden (Gesamtnote 2,2). Foto: Stiftung Warentest/dpa-tmn

Berlin Abenteuer im Weltall erleben und taggleich noch einen Abstecher in die Antarktis? Das geht nur im Spiel, aber besonders realistisch mit VR-Brillen. Billig sind die nicht - und haben auch andere Tücken.

Die gute Nachricht: In Sachen VR-Qualität liegen die Ergebnisse der verschiedenen Konzepte nah beieinander. Die Immersion, also das Eintauchen in die virtuelle Welt, gelingt. Zu diesem Urteil kommt die Stiftung Warentest, die fünf VR-Brillen verglichen hat („test“-Ausgabe 1/23).