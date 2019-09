Bitkom-Umfrage : Das vernetzte Zuhause wird bei den Deutschen immer beliebter

Berlin Drei von zehn Bundesbürgern nutzen mindestens eine Smart-Home-Anwendung. Das geht aus einer Erhebung des Digitalverbandes Bitkom hervor. Unter Smart Home versteht man Geräte, mit denen sich Teile des eigenen Zuhauses aus der Ferne oder per Automatik steuern lassen.

Für 44 Prozent der Befragten ist der Wunsch nach einem energieeffizienteren Leben ein wichtiger Grund für ein smartes Zuhause. Scheint die Sonne, wird die Heizung automatisch heruntergeregelt, verlassen alle Bewohner das Haus, schaltet das System in einen Energiesparmodus. Dazu kommt: Wer den Energieverbrauch reduziert, der spart auch Geld. Drei von zehn Befragten haben sich deshalb für Smart-Home-Anwendungen in ihrem Zuhause entschieden.

Dass sie länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben wollen, sagen zwar nur sechs Prozent der Befragten, die Bedeutung dieses Themas wächst laut Bitkom jedoch. Mit Blick auf die alternde Gesellschaft sei ein Zuhause, das mitdenkt und sich an altersgerechte Ansprüche anpasst, sehr wertvoll. Ein Sensor, der erkennt, wenn der Herd nicht ausgeschaltet wurde, könne den Bewohner warnen. Das Licht könne sich automatisch einschalten, wenn der Bewohner ein Zimmer betritt und so verhindern, dass er stolpert. Und sollte der Bewohner doch einmal gestürzt sein und hilflos am Boden liegen, könne das intelligente Zuhause Angehörige oder Rettungskräfte benachrichtigen.