Smartphones für Kinder : Tipps für das erste Smartphone

München Beim Kauf eines Handys für den Nachwuchs sollten Eltern wichtige Empfehlungen beachten, so Medienpädagogen.

Weihnachten ist nicht mehr allzu fern und unter einigen Bäumen sollen Smartphones liegen. So lautet zumindest der Wunsch vieler Kinder und Jugendlicher. Nach langen Diskussionen fällt bei vielen Eltern die Entscheidung, der Nachwuchs bekommt ein eigenes Mobiltelefon. Doch ist ein brandneues Gerät angemessen? Und welche Einstellungen sind für sicheres Surfen und Chatten wichtig?

Zunächst sei es sinnvoll, vor dem ersten Smartphone einem jüngeren Kind ein einfaches Handy ohne Internetanschluss zu geben, um es langsam an die verschiedenen Funktionen und Einstellungen eines mobilen Geräts heranzuführen, meint Annabelle Jüppner vom Institut für Medienpädagogik (IFF) in München. „Natürlich werden da viele Kinder mit den Augen rollen und stöhnen“, weiß Iren Schulz, Medienpädagogin bei der Initiative Schau hin. Dennoch sei es gut, nur mit Anrufen und SMS zu beginnen. Die Initiative rät, nicht vor dem neunten Geburtstag ein Handy unter den Baum zu legen. Ein Smartphone sei auch erst ab dem zwölften Geburtstag sinnvoll, wenn dem Kind die Gefahren des Internets bewusst seien. Von speziellen Kinder-Telefonen rät Blasius Kawalkowski vom Onlinemagazin Inside-digital.de ab. „Die können meist nicht viel und sind nach kurzer Zeit wieder uninteressant.“

Eltern können mit ihren Kindern auch einen Mediennutzungsvertrag abschließen. Darin wird festgehalten, wie lange und wofür das Handy pro Tag genutzt werden darf und was passiert, wenn die Nutzungszeit überschritten wird, empfiehlt Blasius Kawalkowski vom Onlinemagazin Inside-digital.de.

Eine Checkliste wie die von Klicksafe kann bei der Entscheidung helfen, ob das Kind für ein Smartphone bereit ist. Geht es dann an die Auswahl, ist ein gebrauchtes Gerät der Eltern oder ein günstiges Einsteigermodell eine gute Variante. „Ein gebrauchtes Smartphone wäre die Ideallösung“, ist Kawalkowski überzeugt. Iren Schulz rät davon ab, dem Kind das neueste Modell in die Hand zu geben. „Es ist einmal zu teuer, es kann aber auch zu viel“, erläutert sie. Wichtig sei es, einen Schritt nach dem anderen in die digitale Welt zu gehen. Zu alte Modelle dagegen bergen die Gefahr, dass keine Updates mehr angeboten werden. „Sie werden gerne, je weniger sie können, ganz zufällig im Bus liegen gelassen oder verloren“, warnt Schulz.