Betrugswelle : Bei Paypal-Nachrichten immer zweimal hinschauen

Berlin Im Postfach landen Paypal-Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen, sie haben aber nichts bestellt? Und von der benannten Transaktion wissen sie auch nichts? Dann hilft nur eins.

Sie sehen echt aus, sind es aber nicht: Derzeit sind gefälschte Paypal-Rechnungen in großer Zahl im Umlauf, warnt das Verbraucherschutzportal „Watchlist Internet“. Betroffene sollten keinesfalls einfach bezahlen oder auf Links in den Nachrichten klicken, sondern die Fake-Nachrichten ignorieren und löschen.

Blindlings Zahlungen zu tätigen, spielt dagegen nur den Betrügern in die Hände. Zum Teil versuchen sie auch, ihre Opfer mit frei erfundenen 24- oder 48-Stunden-Fristen unter Druck zu setzen. Bei Links in den Mails handelt es sich meist um klassisches Phishing: Anmeldedaten und andere sensible Informationen sollen entlockt werden. Aber auch die Gefahr, Schadsoftware auf den Rechner zu holen, besteht bei solchen Links.