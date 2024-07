Witziges Weltraumabenteuer „Bears in Space“: Öl-spritzendes Baller-Inferno mit Bär

Halb Mensch, halb Bär: Maxwell Atoms macht einiges durch. Im bunten Shooter „Bears in Space“ erlebt der Spacetronaut rasante bis absurde Dinge in einer von Robotern bevölkerten Welt. In einem quietschbunten Retro-Sci-Fi-Setting gibt es nicht nur eine ordentliche Portion schrägen Humor, sondern auch noch reichlich Öl statt spritzendem Blut. Die Mission des Mann-Bären: Zurück zur Erde finden.