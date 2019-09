Automaten bei Media Markt: : So können alte Smartphones verwertet werden

So können alte Smartphones verwertet werden

München Wenn ein Smartphone ausgedient hat, kann man es im Internet verkaufen, statt es zu Hause herumliegen zu lassen. Seit Kurzem bietet die Elektrohandelskette Media Markt den Ankauf per Automat an. Das funktioniere wie die Rückgabe der Pfandflasche im Supermarkt.

Das alte Mobiltelefon müsse an den Automaten angeschlossen werden. Für den Gegenwert gebe es dann einen Einkaufsgutschein.

Die Saturn-Handelskette testet ähnliche Automaten bereits seit einiger Zeit in Berlin. In den USA und in Großbritannien sind solche Automaten seit Jahren im Einsatz.